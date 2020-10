Iliad: 100 giga a meno di 10 euro con la nuova Flash, ecco la nuova promo

Parlare di Iliad ormai è superfluo soprattutto per quanto riguarda il suo successo in Italia. Questo gestore, arrivato con grandi proclami, è riuscito a rispettare le aspettative che aveva creato già con largo anticipo prima del suo arrivo ufficiale.

L’azienda è stata in grado di mettere subito a disposizione del pubblico offerte di primo livello, le quali peraltro hanno mostrato i migliori prezzi sul mercato. Iliad continua su questa falsariga ormai da oltre due anni, alternando le sue solite promozioni senza mai cambiare. Al loro interno infatti è presente quantità in abbondanza ma anche qualità e convenienza visti i prezzi che risultano sempre i più bassi. Questi inoltre hanno una grande peculiarità: non variano mai col passare del tempo. Durante gli scorsi giorni però sarebbe arrivata anche una nuova offerta risulterebbe la migliore attualmente sul mercato.

Iliad lancia la sua nuova promozione con 100 giga e tutto senza limiti per soli 9,99 € al mese

Quando Iliad ha scelto di lanciare una nuova promozione, tutti credevano si trattasse di un’opportunità intorno ai 70 giga. In realtà il colosso proveniente dalla Francia ha stupito tutti con l’ufficialità della nuova Flash 100.

Questa soluzione permette di avere il massimo visto che al suo interno include i migliori contenuti. Sono presenti infatti 100 giga per la navigazione web in 4G senza limitazioni, minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili e SMS senza limiti verso tutti i provider. Il prezzo corrisponde a soli 9,99 € e come tutte le altre offerte non varia mai nel tempo. La promo dura fino al prossimo 15 ottobre.