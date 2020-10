Il gestore WindTre rivolge periodicamente la sua attenzione ai clienti degli operatori rivali dedicando loro delle ottime tariffe. Ad ottenere le migliori offerte sono spesso i clienti Iliad e MVNO che, anche questo mese, possono richiedere l’attivazione di una delle tariffe proposte dal pacchetto WindTre Go 50.

WindTre Go 50: minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB a partire da soli 5,99 euro al mese!

Le tariffe WindTre Go 50 offrono tutte la possibilità di ricevere contenuti identici ma, in base al gestore di provenienza, cambia il costo di rinnovo da sostenere.

Dunque, ogni mese i nuovi clienti WindTre provenienti da Iliad o da altri operatori virtuali hanno la possibilità di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

In base all’operatore di provenienza sarà necessario richiedere l’offerta indicata da WindTre. Quindi, nel caso in cui si proceda con il trasferimento del numero dal gestore francese Iliad sarà possibile richiedere la tariffa WindTre Go 50 Fire Plus, che richiede un costo di rinnovo di 6,99 euro al mese.

Trasferendo il numero da Fastweb, PosteMobile o altri operatori virtuali, invece, sarà possibile richiedere la WindTre Go 50 Top Plus che necessita di un costo di rinnovo di 5,99 euro al mese. Infine, effettuando la portabilità da LycaMobile sarà possibile attivare la WindTre Go 50 Top Plus, che richiede una spesa mensile di 9,99 euro.

L’attivazione delle offerte WindTre Go 50 può essere effettuata attraverso il sito ufficiale del gestore. WindTre permette di procedere con l’acquisto della nuova SIM direttamente online ricevendola tramite corriere senza andare incontro a costi di spedizione.