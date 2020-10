WindTre ha progettato un’offerta da urlo per impedire agli utenti di abbandonarla per dirigersi verso i lidi più sicuri di Iliad e Vodafone. In questi giorni stiamo apprezzando la WindTre MIA 70, una soluzione appositamente pensata per i già clienti, con lo scopo di offrire un elevato quantitativo di giga al giusto prezzo.

La promozione, lo diciamo subito, non è una operator attack, in altre parole non è attivabile da coloro che non sono clienti WindTre, ed allo stesso modo non sono stati contattati direttamente dall’azienda. La MIA 70 è a tutti gli effetti ad personam, quindi rivolta in esclusiva ad una ristretta cerchia di consumatori che hanno ricevuto sul proprio numero di telefono l’SMS informativo o la chiamata diretta dal call center aziendale.

WindTre: la promozione è incredibile

Ciò che rende la WindTre Mia 70 molto interessante è, prima di tutto, il bundle inserito al suo interno; nello specifico il cliente potrà godere di illimitati minuti e 100 SMS da utilizzare verso un qualsiasi numero sul territorio italiano, con l’aggiunta di ben 70 giga di traffico dati alla velocità massima attualmente disponibile (corrispondente per l’esattezza a 600Mbps in download, salvo limitazioni particolari dello smartphone).

Il costo fisso corrisponde a 9,99 euro al mese, da versare direttamente tramite il metodo di pagamento adottato in precedenza, sia esso via credito residuo, conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile. Allo stesso modo ricordiamo essere assenti i vincoli contrattuali di durata, in altre parole il consumatore potrà anche decidere di abbandonare WindTre, senza incappare nel pagamento di penali o costi aggiuntivi.