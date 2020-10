Qualche settimana fa sono emerse online le prime indiscrezioni su un nuovo smartphone del sotto brand di Xiaomi, ovvero il prossimo Poco C3. Tramite alcune immagini e video teaser ufficiali sulle proprie pagine dei social, la nota azienda cinese ha rivelato che il lancio ufficiale è previsto per il 6 ottobre e, ancora più importante, ha rivelato dei nuovi dettagli riguardanti in particolare il comparto fotografico.

Dalle immagini e dal video teaser ufficiale, possiamo scoprire come sarà il comparto fotografico. Secondo quanto trapelato, sul retro il nuovo device entry-level a marchio Poco monterà una tripla fotocamera posteriore accompagnata da un flashLED e collocata in alto a sinistra in una zona quadrata. Al di sotto dei sensori fotografici sarà presente il logo Poco dell’azienda e possiamo inoltre notare come la backcover avrà due rifiniture differenti.

The #GameChang3r is arriving on 6th October @ 12PM on @Flipkart.

— POCO India #POCOC3 (@IndiaPOCO) October 2, 2020