Dopo il mid-range Poco F2 Pro, sembra che il sotto brand dell’azienda cinese Xiaomi abbia intenzione di presentare un nuovo device sotto questo marchio. Lo smartphone in questione arriverà sul mercato con il nome di Poco C3 e le primissime informazioni sono arrivate grazie alla certificazione Bluetooth.

Poco C3: ecco le prime indiscrezioni su questo device

Qualche settimana fa sono arrivati sul mercato il device top di gamma Poco F2 Pro e il device medio di gamma Poco M2 Pro. Ora, però, è arrivato il momento dell’azienda di presentare un nuovo smartphone che apparterrà presumibilmente alla fascia medio-bassa del mercato. Come già accennato, il nuovo smartphone si chiamerà Poco C3 e quest’ultimo ha da poco ricevuto la certificazione Bluetooth.

Questo device è stato registrato sulla certificazione con il numero di modello M2006C3MI. Questo numero è molto simile a quello dello scorso Redmi 9 e proprio per questo motivo è probabile che il nuovo Poco C3 sarà una versione re-branded di questo device a marchio Redmi.

Già con il Poco M2 Pro, infatti, l’azienda ha proposto sostanzialmente una versione re-branded dedicata per il mercato indiano del Redmi Note 9 Pro. Al momento, però, non sappiamo se il nuovo device a marchio Poco sarà il re-branded del Redmi 9, del Redmi 9A o del Redmi 9C. Dovremo attendere sicuramente ancora qualche settimana per avere maggiori dettagli in merito. In qualunque caso, ci aspettiamo comunque la presenza di un display di tipo IPS LCD con una risoluzione massima pari ad HD+ e magari troveremo un piccolo notch a goccia a forma di V (proprio come sull’attuale trio di Redmi 9).