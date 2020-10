Da Ipercoop e Coop fioccano le occasioni smart, un volantino tramite il quale l’azienda riesce a scontare tantissimi prodotti di tecnologia generale, con un fortissimo focus su smartphone e sui notebook.

Tutti gli utenti che vorranno approfittare della campagna promozionale attualmente attiva, dovranno necessariamente recarsi presso uno dei tantissimi punti vendita sparsi per il territorio nazionale, entro e non oltre il 14 ottobre 2020. I prezzi sono in esclusiva nei negozi fisici, inoltre è possibile optare per il finanziamento a Tasso Zero, al superamento di una determinata soglia di spesa.

Iscrivetevi a questo canale Telegram per scoprire le offerte Amazon e ricevere codici sconto gratis.

Volantino Ipercoop e Coop: tutte le offerte del momento

Tantissimi sono gli smartphone effettivamente in promozione da Ipercoop e Coop, l’attenzione dell’azienda pare essersi riversata principalmente verso la fascia media del mercato della telefonia mobile, ma non manca una piccola chicca. Il top di gamma, Samsung Galaxy S20, viene proposto a soli 579 euro, uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora dal giorno del lancio sul mercato.

Le alternative comunque sono altresì rappresentate da modelli economici e di buonissima qualità generale, parliamo appunto di Apple iPhone SE 2020, in vendita a 469 euro, passando anche per Huawei P40 Lite a 219 euro, Xiaomi Redmi Note 8T proposto a soli 169 euro, Samsung Galaxy A30S a 168 euro, LG Velvet a 4499 euro, LG K31s a 179 euro o Samsung Galaxy A51 a 259 euro.

Per conoscere da vicino l’intera campagna promozionale di ipercoop e coop, collegatevi subito a questo link, diretto verso il sito ufficiale dell’azienda.