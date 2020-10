MediaWorld è solita cercare di innovare il più possibile con i propri volantini, per questo motivo non ci stupiamo nel prendere conoscenza di una campagna promozionale decisamente insolita, e forse mai vista prima, intitolata Coffe Break.

Fino al 4 ottobre, solamente sul sito ufficiale dell’azienda, quindi non in negozio o altrove in Italia, il consumatore potrà acquistare le migliori macchine per il caffè a prezzi fortemente ribassati, tutto per festeggiare la giornata internazionale del caffè. La consegna, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, è da considerarsi completamente gratuita presso il domicilio, senza limiti di spesa o vincoli vari, ovviamente solo in merito all’acquisto di prodotti legati a tale campagna promozionale.

MediaWorld: quali sono le migliori occasioni

Le occasioni per risparmiare ci sono e sono molto varie, apprezziamo sicuramente la scelta di MediaWorld di organizzare la campagna suddividendo le macchine per tipologie di cialde, di conseguenza l’utente potrà di base recarsi presso la sezione d’interesse, basandosi su nespresso, dolcegusto o lavazza.

Nel caso in cui, invece, si fosse interessati a macchine automatiche o macchine espresso, chiaramente i prezzi iniziano a salire, nel primo caso si potranno anche spendere quasi 300 euro, nel secondo invece si possono raggiungere buoni prodotti pagandoli non più di 120 euro.

In ultimo, ovviamente, non manca la moka, con tantissimi sconti, o le macchine per il caffè Americano. Questo è naturalmente un piccolo riepilogo dell’intera campagna promozionale di MediaWorld, il nostro consiglio è di approfittare degli sconti dirigendovi subito sul sito ufficiale.