Ancora per qualche giorno Iliad offre ai suoi prossimi clienti la possibilità di attivare la promozione Flash 100. Questa ricaricabile è allo stato attuale la migliore del mercato, grazie ad un pacchetto di consumi che prevede chiamate ed SMS senza limiti con 100 Giga per la connessione internet. Il prezzo da pagare per gli utenti si attesta sui 9,99 euro ogni trenta giorni.

La presenza di Iliad nel campo della telefonia mobile è oramai una certezza. A breve però – questa la sorpresa – il gestore sarà attivo anche per la telefonia fissa.

Iliad ed il 2021: pronte le prime offerte per la telefonia fissa

Lo scopo di Iliad è quello di sfidare a viso aperto le sue grandi rivali anche con tariffe dedicate alla Fibra Ottica. La nuova sfida a TIM, Vodafone e WindTre è pronta a partire.

Dallo scorso mese di Giugno, Iliad si sta attivando su questo fronte. In prima istanza, l’operatore ha ricevuto l’autorizzazione ad operare nel campo della telefonia fissa da parte del Ministero dello Sviluppo economico. I dialoghi con Open Fiber, aperti in queste settimane, saranno strategici per rendere operative le prime offerte commerciali.

Proprio sulle prime offerte commerciali, si discute ora sulle tempistiche. Rispetto al recente passato, le aspettative sono ora molto più a breve termine. Solo lo scorso inverno, giusto per dare delle indicazioni, gli addetti ai lavori guardavano al 2024 come prospettiva futura.

Allo stato attuale, le accelerazioni delle ultime settimane hanno velocizzato il processo di rilascio. Ora, la prima data utile per la disponibilità delle offerte potrebbe già essere l’estate 2021.