Vodafone prova ad avere la meglio su tutte le rivali del settore della telefonia mobile con il lancio di una promozione davvero incredibile, stiamo parlando dell’ormai classica Special Unlimited Edition, oggi distribuita esclusivamente in versione operator attack.

Disponibile solo per i clienti in uscita da Iliad o da un MVNO, esclusi Kena Mobile, ho.Mobile, LycaMobile, Tiscali Mobile e Very Mobile, la promozione richiede necessariamente la portabilità del numero originario. Inizialmente, in parallelo, sarà necessario versare un contributo di 10 euro, per l’acquisto della SIM ricaricabile.

Sono da considerarsi assenti i vincoli contrattuali di durata, in questo modo il cliente potrà decidere di abbandonare Vodafone quando vorrà, senza parallelamente essere costretto a pagare una penale per recesso anticipato. Il canone fisso mensile, inoltre, sarà da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, non è obbligatorio il pagamento con conto corrente bancario o similari.

Vodafone: la promozione è bellissima

All’interno della promozione, ad ogni modo, il cliente si ritrova a poter accedere a 50 giga di internet alla velocità massima di 600Mbps in download, accoppiati con illimitati minuti e SMS da poter utilizzare verso ogni numero sul territorio nazionale italiano.

Il canone corrisponde esattamente a 7 euro mensili, come detto pagabili tramite credito residuo e senza vincoli contrattuali di durata. La richiesta di attivazione deve necessariamente essere presentata direttamente nei punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale, con portabilità obbligatoria del numero originario.

La massima velocità di navigazione indicata è da considerarsi idealmente raggiungibile, saranno da verificare le condizioni di connessione, ma sopratutto il limite previsto dallo smartphone di cui siete in possesso.