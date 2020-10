Iliad offre 100GB a tutti ma solo per poco tempo, quanto costa la promo

Dare credito a Iliad in un primo momento è risultato davvero complicato per tutti coloro che hanno vissuto la trafila di tanti altri gestori. Non sarebbe stata infatti la prima volta che un nuovo provider sarebbe arrivato in Italia non riuscendo per nulla a carburare.

In questo caso però il gestore proveniente dalla Francia è riuscito in una vera e propria impresa che alle proprie spalle non vede eguali. Nessuno credeva infatti che Iliad potesse arrivare ad essere uno dei primi quattro gestori del panorama mobile della telefonia. Ad oggi gli utenti sono in netta crescita ogni mese, con i risultati dello scorso quadrimestre che parlano chiaro: 6,3 milioni di utenti raggiunti nei primi due anni di attività e 162 milioni di fatturato. Attualmente poi il tutto è amplificato dal lancio della nuova temporanea promozione telefonica.

Iliad: la nuova Flash 100 permette a tutti di avere 100GB in 4G e molto altro

Ad oggi il cambio gestore non è più un problema, soprattutto viste le tante soluzioni alternative che un utente qualsiasi può trovare sul mercato della telefonia mobile. Iliad proprio ora fornisce una grande opportunità a tutti coloro che vogliono cambiare esperienza: è arrivata ufficialmente da qualche settimana la nuova promo Flash 100.

Si tratta di una soluzione temporanea, la quale vedrà la sua scadenza a metà di questo mese di ottobre. All’interno gli utenti possono trovare minuti senza limiti per le telefonate verso numeri fissi e mobili, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web. Il prezzo è di soli 9,99 € e per sempre. La promo scade il prossimo 15 ottobre.