Negli ultimi tempi abbiamo spesso parlato del successo ottenuto dai vecchi cellulari, venduti sul web per cifre da capogiro. Ciononostante, però, a quanto pare un mercato parallelo a quest’ultimo sta lentamente conquistando l’intero paese. Stiamo parlando delle SIM Top Number, ovvero tutte quelle SIM, regolarmente attivate con gli operatori Tim, Wind, Tre e Vodafone, le quali presentano al loro interno un numero telefonico molto particolare.

Ad oggi, come ben sappiamo, le combinazioni disponibili per i numeri telefonici sono pressoché infinite. Ciononostante, però, alcune in particolari sembrerebbero avere un valore molto elevato. Dalle scale alle coppie XY, fino ad arrivare a cifre tutte uguali dopo il prefisso, ormai il mercato delle SIM Top Number risulta essere estremamente vasto tant’è che, proprio negli ultimi mesi, sono state registrate vendite online che oscillano tra i 3.000 ed i 50.000 euro. Scopriamo quindi di seguito quali sono i numeri più richiesti nel nostro paese.

SIM Top Number: in Italia registrate vendite per oltre 50.000 euro

Presentato per la prima volta attraverso un servizio televisivo de Le Iene, in realtà il mercato delle Sim Top Number risulta essere attivo in Italia già da diversi anni. Di recente, però, gli operatori telefonici Tim, Wind, Tre e Vodafone hanno deciso di mettere all’asta alcuni dei numeri più richiesti nel nostro paese. Ecco di seguito i Top Number venduti:

339 YYXXXXX, donato da TIM, è stato venduto per 2.210 euro;

33Y XXXXXXX, anche questo donato da TIM, è stato battuto alla cifra di 8.600 euro;

342 XXXXXYY, donato da Vodafone, è stato assegnato per la cifra di 1.920 €;

320 XYZYZYZ, donato da Wind, è stato venduto a un collezionista per 856 euro;

393 XY9XXY9, donato da H3G, ha raggiunto la cifra di 343 euro.

Ricordiamo infine che l’intero ricavato dell’asta è stato donato all’Istituto Nazionale dei Tumori.