Oramai abbiamo imparato a considerare TIM non soltanto come un provider attivo nel campo della telefonia fissa e della telefonia mobile, ma come un’azienda toutcourt impegnata nel mondo delle telecomunicazioni. Un impegno strategico per TIM è quello nel settore televisivo. La compagnia negli ultimi mesi, su tal fronte, ha fatto ampi passi in avanti anche grazie alla tariffa Mondo Netflix.

TIM, la tariffa che propone le serie tv di Netflix a costo da ribasso

La proposta di TIM si lega a doppio filo con il suo portale per i contenuti streaming TIMvision. Proprio attivando un piano di visione con TIMvision, gli abbonati avranno la possibilità di sottoscrivere al tempo stesso un account per la visione di Netflix

Il prezzo fissato per l’offerta Mondo Netflix si attesta su una base mensile di 12,99 euro. La tariffa comprende, quindi, la possibilità di attivare un account per Netflix con accesso illimitato alla galleria dei contenuti, tra serie tv, film e documentari. Al tempo stesso, gli abbonati potranno anche accedere a tutti i titoli disponibili nel catalogo di TIMvision, con predominanza sempre per film e serie tv. Inoltre, ulteriore extra è dato dal decoder TIMvision Box, offerto in comodato d’uso gratuito a tutti gli abbonati.

Non c’è soltanto questa promozione di TIM in campo televisivo. Ricordiamo, infatti, che la compagnia ha anche lanciato una tariffa alternativa legata al mondo dello Sport. Con una spesa di 29,99 euro ogni trenta giorni, i clienti potranno vedere tutte le esclusive di Sky via NOW TV e tutte le esclusive del portale DAZN.