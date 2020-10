Il nuovo volantino lanciato da Euronics è davvero da pazzi, al suo interno si possono trovare un elevato quantitativo di offerte con alcuni dei prezzi più interessanti, ed assolutamente in grado di indurre i consumatori a voler acquistare nuovamente la tecnologia.

La campagna promozionale discussa nel nostro articolo, è bene ricordarlo subito, non risulta essere attiva su tutto il territorio nazionale, ma è disponibile in esclusiva assoluta presso i punti vendita di proprietà del socio Euronics Nova. Gli utenti che vorranno approfittare dei prezzi descritti dovranno recarsi personalmente in negozio, in caso contrario non ne potranno effettivamente godere.

La dicitura “Magnifici 10“, già vista in passato, narra la possibilità di scegliere tra 10 prodotti in vendita eccezionalmente ad un prezzo ribassato a soli 199 euro. Il cliente vi può accedere a patto che prima abbia acquistato almeno un altro prodotto del valore di 599 euro, quanto scritto è valido sul singolo modello, non cumulativo o quant’altro.

Sul canale Telegram di TecnoAndroid potete scoprire decine di codici sconto Amazon gratis ed essere i primi a ricevere le migliori offerte, iscrivetevi subito qui.

Volantino Euronics: i prezzi sono ai minimi storici

Euronics sa come trattare la propria clientela e sa come riuscire ad accrescere l’appeal degli sconti, ecco infatti che il Samsung Galaxy S20 viene visto sotto una nuova luce, se considerato il prezzo attuale di soli 649 euro.

Le altre soluzioni interessanti sono tutte legate ad una fascia più bassa del mercato della telefonia mobile, spiccano sicuramente Samsung Galaxy A31 a 249 euro, ma anche Xiaomi Mi Lite 10 5G, Xiaomi Redmi 9C, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 9S, Oppo Find X2 Neo (piccola eccezione) e tantissimi altri.