MediaWorld sa perfettamente come catturare l’interesse e l’attenzione dei consumatori italiani, infatti ha recentemente deciso di lanciare sul proprio sito internet una nuova serie di offerte tramite le quali risulta essere possibile acquistare grandi prodotti al giusto prezzo.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso gli acquisti non possono essere completati nei punti vendita, l’utente dovrà necessariamente affidarsi in via esclusiva all’e-commerce. La spedizione presso il domicilio è sempre a pagamento, nel caso in cui si voglia risparmiare sotto questo punto di vista, è necessario richiedere la consegna direttamente in negozio.

MediaWorld: il risparmio è sempre dietro l’angolo

Gli smartphone in promozione partono dalla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, ecco quindi arrivare Samsung Galaxy A30s a 201 euro, Xiaomi Redmi Note 8T a 179 euro, Samsung Galaxy A20e a 139 euro, Huawei P30 Lite a 219 euro, Xiaomi Redmi 7A a 89 euro, Huawei P Smart Z a 179 euro, Huawei P Smart 2019 a 159 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 193 euro, Samsung Galaxy A21s a 185 euro e Oppo A9 2020 a 179 euro.

Molto interessanti sono anche gli sconti applicati direttamente sui prodotti Apple, in particolare la riduzione su Apple iPhone 11, nella versione da 64GB disponibile a 749 euro, mentre da 128GB a 839 euro.

Tutti gli altri dettagli in merito al volantino MediaWorld discusso direttamente nel nostro articolo sono disponibili sul sito ufficiale dell’azienda, senza dimenticare comunque che le spedizioni sono sempre a pagamento, indipendentemente dalla cifra spesa.