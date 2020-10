Altri 2’499 nuovi casi da Coronavirus in Italia sono stati registrati nel corso delle ultime 24 ore, a fronte comunque di un ulteriore incremento di numeri di tamponi processati, oltre 120’301, quando ieri erano già stati 118’000; un forte segnale che le ASL stanno lavorando duramente per cercare di individuare i contagiati, riducendo al massimo le possibilità di diffusione del virus.

I dati odierni comunicati con il bollettino del Ministero, parlano comunque di 2’499 nuovi casi (ieri erano stati 2’548), con un aumento dei guariti di 1’126 unità (contro i 1’140 delle scorse 24 ore) e di 23 decessi (ieri erano 24). Al momento attuale in Italia sono registrati 53’997 casi positivi, del totale oltre 49’259 sono in isolamento domiciliare, mentre 294 si trovano in terapia intensiva e 3’141 sono ricoverati con sintomi. Dall’inizio dell’epidemia, sempre sul nostro territorio, sono oltre 319’908 le persone che hanno contratto il virus.

Contagi oggi: i dati aggiornati per regione

Arriviamo come al solito a parlare dei dati per regione, trend di crescita decisamente preoccupante per la Campania, nuovo incremento di 392 nuovi casi da Coronavirus nelle ultime 24 ore. Al secondo posto si posiziona la solita Lombardia, con +307 casi, seguita da vicino da Lazio con +264, Toscana con +223 e Piemonte con +219.

Sotto i 200 troviamo poi il Veneto con +191, la Liguria con +140, l’Emilia Romagna con +163 e la Sicilia con +140. Nessuna regione ha segnalato 0 casi, anche la Valle d’Aosta ne ha comunicati 11, mentre il Molise solamente 4 (è la meno colpita in assoluto).

Le regioni stanno iniziando a tutelarsi, il Lazio e la Campania hanno attivato l’obbligo di mascherina all’aria aperta, la cittadina di Piacenza le ha seguite a ruota. Prestate sempre la massima attenzione.