L’operatore virtuale PosteMobile per scusarsi dei disagi causati il 28 settembre 2020 ha deciso di regalare in automatico ai propri clienti di telefonia mobile 100 Giga gratuiti di navigazione internet.

L’iniziativa è denominata “100 Giga in regalo” è dedicata a clienti privati e titolari di partita IVA in possesso di una SIM PosteMobile ricaricabile attiva alla data del 28 Settembre 2020, giorno del disservizio.

PosteMobile regala 100 Giga dopo il disservizio del 28 settembre 2020

Le offerte della gamma Creami di PosteMobile presentano il meccanismo dei Credit. Ciascun Credit viene scalato al raggiungimento di 1 minuto di traffico voce o di 1MB di navigazione, oppure all’invio di 1 SMS. Questi 102400 credit corrispondo a 102.400 MB, ovvero 100 GB. I Giga di traffico internet saranno validi per un mese da quando il cliente PosteMobile riceverà comunicazione di attivazione via SMS.

I 100 Giga di traffico internet sono validi solo nel territorio nazionale perché sono gratuiti e quindi non concorrono ad aumentare i Giga disponibili in Roaming Unione Europea, dato che questi ultimi sono calcolati in base alla propria spesa mensile per il rinnovo di offerte tariffarie ed eventuali opzioni attive come previsto dal regolamento Roaming Like at Home.

Postemobile FULL per il servizio mobile prevede attualmente la navigazione su rete WindTre con velocità fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. L’operatore ha anche deciso di fare chiarezza sulle motivazioni dei disservizi che sono stati riscontrati da tutti i clienti privati e con partita IVA con PosteMobile FULL MVNO. PosteMobile ha dichiarato che si è verificato un problema tecnico per la registrazione in rete dei clienti durante un’intervento di manutenzione programmato.