Ormai Huawei con l’usciata della sua nuova interfaccia sta cercando di risollevare le proprie sorti. Dopo la pubblicazione della versione Beta in Cina qualche settimana fa, adesso è arrivato anche il momento dell’Europa e dell’Italia. Ma ovviamente non è disponibile per tutti i modelli e per tutte le fasce. Infatti, in attesa di Android 11 e di Harmony OS, se foste curiosi di provarla ecco i modelli compatibili ad oggi:

Huawei P40 – P40 Pro – P40 Pro+

Huawei Mate 30 4G – Mate 30 5G – Mate 30 Pro 4G – Mate 30 Pro 5G – Mate 30 RS Porsche Design

Huawei MatePad Pro – MatePad Pro 5G

La modalità per partecipare al programma di beta testing

Attualmente l’aggiornamento non viene distribuito a tutti gli utenti, poiché è ancora nella sua fase di beta testing. Per partecipare al programma e sperare di essere selezionati, vi basterà seguire questa breve guida.

Innanzitutto vi servirà uno dei modelli compatibili con la versione beta del software, e poi dovrete seguire i seguenti punti:

occorre scaricare e installare l’ App Beta Test da questo link;

da questo link; in seguito, avviate l’applicazione, accettate i termini e le condizioni ed effettuate l’accesso con il proprio ID Huawei ;

; nella schermata principale dell’app selezionate Personali, Aderisci al progetto e fai tap su Aderisci;

Ecco qui ora siete pronti per ricevere la tanto attesa versione beta per effettuare i vostri test personali. Vi ricordiamo che le versioni beta potrebbero presentare bug, anche abbastanza rilevanti, di conseguenza, se non siete molto pratici o se si tratta del vostro dispositivo principale vi consigliamo di evitare questa operazione.

In attesa dell’uscita via OTA della versione ufficiale, fateci sapere nei commenti come vi trovate con la nuova EMUI 11 e continuare a seguirci per rimanere aggiornati su tutte le ultime novità.