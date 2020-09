Numerosi utenti dell’Apple Watch 3 si sono lamentati nel forum degli utenti Apple dell’ultimo aggiornamento di Watch OS 7. Per molti, l’orologio può essere utilizzato solo in misura limitata o addirittura è quasi inutilizzabile dopo l’aggiornamento.

Come riportano alcuni utenti, l’Apple Watch 3 si arresta in modo anomalo più volte al giorno dopo l’aggiornamento e soffre di parecchi riavvii casuali. Altri segnalano che l’orologio si blocca anche se lo sblocco automatico è abilitato. Per quanto riguarda la conta dei passi, anch’esso non funziona e a volte è necessario un riavvio per abilitarlo.

Apple Watch 3: la società è a conoscenza dei problemi

Inoltre, la durata della batteria sembra essere notevolmente inferiore rispetto a prima dell’aggiornamento con Watch OS 6. In alcuni casi, l’orologio non reagisce più agevolmente come prima. Se utilizzi l’Apple Watch 3 per la corsa, potresti riscontrare problemi anche dopo l’aggiornamento: alcuni utenti segnalano che i percorsi non sono più registrati correttamente.

Alcuni utenti hanno affermato che disabilitare il monitoraggio della frequenza cardiaca ha eliminato i loro problemi. Una soluzione fondamentale, in questo caso, sarà attendere il prossimo aggiornamento di Apple. Presumiamo che la società sia a conoscenza dei problemi poiché vengono affrontati tra gli utenti proprio nel forum della mela.

I problemi di aggiornamento con l’Apple Watch 3 sono particolarmente problematici perché Apple continua a offrire il modello come alternativa economica a Watch 6 e Watch SE. Gli errori quindi non riguardano solo gli utenti che hanno acquistato il loro Apple Watch 3 anni fa, ma anche i clienti che hanno ricevuto lo smartwatch solo di recente.