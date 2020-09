In un contesto in cui sia su piattaforma Android che su piattaforma iOS abbiamo visto il dilagare del tema scuro a livello di sistema e a livello di singole app negli ultimi mesi, Chrome OS sembra voler andare controcorrente.

La novità è stata scovata da 9to5Google e Android Police. Il colosso di Mountain View starebbe sviluppando un nuovo tema chiaro a livello di sistema per il suo Chrome OS. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Chrome OS sta sviluppando un tema chiaro, ecco i dettagli

Le immagini rilasciate mostrano le prime interfacce del tema chiaro che potrebbe arrivare per Chrome OS: il pannello delle notifiche, così come quello delle impostazioni generali e di quelle audio sembrano ormai finalizzati per il tema chiaro. Ulteriore sviluppo invece sembra richiesto per il menù di controllo in basso a destra della barra degli strumenti, dove alcune opzioni e informazioni non sono chiaramente visibili su sfondi chiari.

Il tema predefinito allo stato attuale di Chrome OS è essenzialmente quello scuro: il tema chiaro, denominato Light da Google, arriverebbe come un’alternativa, attivabile mediante un toggle apposito. Al momento non sappiamo quando e come Google intenderà implementare a livello pubblico il nuovo tema per Chrome OS.

Come anticipato precedentemente, tutte le aziende come Facebook, Twitter, WhatsApp etc, hanno recentemente lanciato il tema scuro, tanto atteso da tutti gli utenti. Non vediamo l’ora di scoprire di persona il nuovo tema chiaro che sta sviluppando il colosso di Mountain View. Vi terremo sicuramente informati su eventualità novità nel corso delle prossime settimane.