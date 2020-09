Sono giorni che ricevi chiamate da un numero che non puoi né vedere, né richiamare. Come ci si deve comportare in questi casi?

Di questi tempi, le truffe telefoniche sono sempre più diffuse e di certo la scelta migliore è quella di non fidarsi di chi oscura il proprio numero per contattarci. Ma potrebbe capitare anche che qualcuno abbia il numero oscurato per sbaglio, oppure che a contattarci sia qualcuno di importante, come un’azienda o un call center. Ebbene esistono diverse strade per scoprire il numero che ci sta chiamando in modalità anonima. Ecco quali sono.

Le modalità per scoprire quale numero ci sta chiamando

La modalità più semplice e immediata è senza alcun dubbio quella che prevede la consultazione del proprio tabulato telefonico. Si tratta di un’operazione abbastanza semplice, tramite richiesta al proprio operatore o dalla propria area personale online. In questo modo dovreste essere in grado di leggere il numero che vi ha disturbato più e più volte.

Ma quali sono le altre modalità? Ce n’è una che prevede l’attivazione della deviazione delle chiamate, attraverso l’installazione di un’applicazione esterna. Si chiama Whooming ed è un servizio che vi permetterà di deviare le chiamate in entrata sulla vostra linea e scoprire quindi il vero numero di chi vi sta chiamando. La registrazione è semplice e gratuita: in seguito vi basterà digitare una stringa numerica nel vostro dialer per attivare il servizio e accedere ai tabulati generati dall’applicazione.

Se invece preferite non usare applicazioni esterne perché temete per la vostra privacy, potete semplicemente attivare il servizio Override direttamente dal vostro operatore telefonico. Il servizio è a pagamento ed è abbastanza costoso. Vi consiglio di usarlo esclusivamente se avete estrema necessità di scoprire quale numero vi sta chiamando.

Infine, se visualizzate il numero della chiamata in entrata, ma non lo avete salvato in rubrica, potrete affidarvi ad uno dei tanti servizi gratuiti e veloci che vi permetteranno di scoprire chi vi chiama, grazie alle segnalazioni di altri utenti come voi, che però hanno risposto alla chiamata. Potete scegliere tra Chi sta chiamando, Truecaller o ancora Sync.me.

Se invece si tratta di stalking o di qualcosa di più serio l’unica soluzione è quella di rivolgersi direttamente alle autorità, sporgendo denuncia e attivando le indagini sulla vostra linea telefonica per risalire al chiamante.