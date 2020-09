Chiunque, almeno una volta, ha pensato di inviare un messaggio anonimo a qualcuno per effettuare uno scherzo o, più semplicemente, per evitare di condividere il proprio numero di persone con sconosciuti. Ciò, purtroppo, non è possibile con le principali app di messaggistica Whatsapp e Messanger le quali, di fatto, condividono sin da subito i propri dati con l’interlocutore. Nonostante ciò, però, Tim, Wind, Tre e Vodafone hanno trovato una valida soluzione al problema che permette di inviare messaggi anonimi ad un piccolo costo. Scopriamo di seguito come fare.

Messaggi Anonimi con TIM

Inviare messaggi anonimi risulta essere molto semplice, specialmente con TIM. L’operatore Italiano, di fatto, permette di inviarli inserendo il seguente codice nella casella di testo:

ANON_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Il messaggio, successivamente, dovrà essere inviato al 44933 che, a sua volta, applicherà la tariffa di 30 centesimi ed inoltrerà il messaggio al destinatario.

Messaggi segreti con Wind

Wind permette ormai da anni di inviare messaggi anonimi in totale facilità e direttamente dal proprio Smartphone. Per far ciò, quindi, basterò digitare il seguente codice nel testo nel messaggio:

*k_k#s_testo

Wind, inoltre, permette anche di applicare un falso nickname al messaggio, scelto proprio da voi stessi. Ecco di seguito come fare:

k_k#nickname_testo

Costo per ogni SMS inviato: 15 centesimi.

Messaggi segreti con 3 Italia

Tre Italia, proprio come Tim, permette di inviare messaggi anonimi attraverso un codice molto semplice:

NUMERODELDESTINATARIO_testo

Anche in questo caso, però, l’SMS non va inoltrato direttamente al destinatario ma, bensì, al 48383. Il costo è di soli 50 centesimi.

Messaggi anonimi con Vodafone

Concludiamo infine con Vodafone. L’operatore rosso permette anch’esso di inviare messaggi anonimi senza effettuare particolari operazioni. Basterà infatti digitare il seguente codice nella casella di testo ed inoltrare il messaggio al 4895894. Ecco di seguito il codice da inserire:

S_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Il costo è di 50 centesimi per SMS inviato.