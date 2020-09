La vera sorpresa di queste settimane nel mondo della telefonia l’ha garantita Iliad. Con stupore generale, il provider francese ha messo a disposizione di tutti i nuovi abbonati la ricaricabile Flash 100. Attraverso questa nuova iniziativa gli utenti potranno ricevere 100 Giga per internet più consumi illimitati per chiamate ed SMS al prezzo di 9,99 euro.

Iliad, i vecchi clienti non possono attivare l’offerta con 100 Giga

La disponibilità di questa ennesima offerta low cost ha però al tempo stesso messo a nudo una grande mancanza dello stesso gestore. Tanti utenti stanno scoprendo una criticità non irrilevante: l’impossibilità di effettuare un cambio tariffa.

Per tutti i clienti di Iliad vi deve essere, infatti, una corrispondenza univoca tra profilo e promozione scelta al momento dell’attivazione. Da ciò si evince che chi in passato ha scelto la promozione Giga 40 o la Giga 50, ad oggi non può modificare il suo profilo per passare all’iniziativa Flash 100.

Proprio come in passato, il cambio tariffa risulta particolarmente gravoso per gli abbonati che hanno scelto una tariffa con meno consumi. Ad esempio, chi ha optato per le ricaricabili Giga 30 e Giga 40 negli scorsi anni, non sono oggi non può scegliere la già citata Flash 100, ma non può nemmeno passare a Giga 50.

Per la sottoscrizione di Flash 100, una via esiste ma è piuttosto macchinosa. Il procedimento, infatti, prevede in primo luogo la disattivazione dell’attuale rete telefonica. Una volta effettuata la disattivazione, è necessario procedere con una nuova attivazione di linea con una conseguente nuova SIM ed anche con un conseguente nuovo numero di telefono.