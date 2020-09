Suburra, Peaky Blinders ed Elite sono alcune serie televisive decisamente conosciute sulla piattaforma di streaming online Netflix visto il forte successo riscosso. Tutte e tre sono pronte per produrre delle nuove stagioni e renderle online nel minor tempo possibile sulla piattaforma, ma purtroppo il periodo del Coronavirus non è stato affatto facile anche per il mondo cinematografico.

Fortunatamente da diverse settimane alcune produzioni hanno deciso di riprendere il lavoro messo in pausa in totale tranquillità e soprattutto sicurezza rispettando ogni direttiva imposta. Sulla piattaforma online di Netflix, infatti, sono in arrivo le nuove stagioni.

Suburra, Peaky Blinders ed Elite in arrivo su Netflix: ecco svelate le date

La serie televisiva italiana Suburra è pronta per mandare in onda la tanto attesa terza e ultima stagione con la quale racconta le vicende di Roma in cui sono coinvolti Stato, Chiesa, Forze dell’Ordine e Criminalità Organizzata. La produzione si è ritrovata costretta a bloccare le riprese con l’arrivo del Coronavirus, ma fortunatamente le riprese sembrano essere terminate una volta per tutte. Alcune indiscrezioni rivelano che dovrebbe sbarcare sulla piattaforma questo autunno, dunque, Netflix potrebbe rivelare la data d’uscita da un momento all’altro.

Anche Peaky Blinders è una serie televisiva decisamente famosa per il forte successo riscosso. I fan non aspettano altro che la sesta stagione che sarebbe dovuta sbarcare nel corso di quest’anno, ma il Coronavirus ha rimandato tutto. A quanto pare dovrebbero essere disponibili i nuovi episodi tra la fine di quest’anno e l’inizio dell’anno prossimo.

Infine, per quanto riguarda Elite, per la nuova stagione è ancora presto. La produzione ha annunciato la terza stagione già da qualche mese, ma prima di terminare le riprese una volta per tutte è necessario ancora un po’ di tempo.