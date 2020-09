La piattaforma di streaming online californiana Netflix è oramai sicuramente la più conosciuta su tutto il globo, essa infatti, grazie ad un pool di serie TV, cartoni animati e film sempre in aggiornamento, ha saputo conquistare il cuore di tutti gli utenti, soprattutto nel periodo di lockdown, durante il quale il noto sito ha contribuito fortemente nel riempire i nostri pomeriggi altrimenti tutti uguali.

Ovviamente il listino vanta tantissimi best seller, tra cui abbiamo tre serie in particolare, Lucifer, Vis a Vis e stranger Things, le quali a seguito di finali avvincenti, hanno lasciato un grande hype in merito al loro futuro.

Cosa ci aspetta ?

Partiamo col parlare di Lucifer, la prima metà della quinta stagione sbarcata ufficialmente su Netflix il 21 Agosto di quest’anno ci ha lasciato con l’onnipotente in persona che discende a sedare la faida tra i tre fratelli aneglici, ovviamente molte sono le domande che ruotano intorno a cosa accadrà, in particolare a come finirà la lotta e cosa farà Dio e ovviamente su come si evolverà la storia impossibile con la detective Chloe.

Ovviamente possiamo solo fare delle ipotesi, magari Dio deciderà di intervenire e punire tutti e tre i fratelli, oppure sceglierà di ascoltare le loro ragioni e punire colui che tra tutti ha peccato, o ancora decidere per il perdono, per sapere cosa accadrà dovremo attendere gli ultimi otto episodi che probabilmente arriveranno nel 2021.

Per quanto riguarda Vis a Vis invece, la serie ci ha lasciati con l’epilogo finale di tutte le protagoniste meno che Macarena e Zoulema, delle quali però, se proprio volete saperne di più, se ne parla in uno spin off ad-hoc chiamato El-Oasis, il quale fa da atto di chiusura alla storia delle due anti-nemiche.

In ultima istanza abbiamo Stranger Things, il finale delle season numero 3 ci ha lasciato col prepotente interrogativo riguardo il destino di Hopper, è vivo ? È morto ? Le risposte arriveranno ma servirà portare pazienza, infatti le riprese della quarta season sono ricominciate a seguito della fine del lockdown, per la serie però probabilmente dovremo attendere il 2021.