Microsoft si prepara ad un autunno infuocato grazie alla presentazione della sua console di nuova generazione. Inoltre, con le acquisizioni di Zetalmax e di Bethesda, scopre le carte su ambiziosi progetti per il futuro.

Arrivano delle novità molto interessanti anche per quanto riguarda il pacchetto Office, fino ad ora disponibile tramite abbonamento direttamente dal sito di Microsoft. La tendenza di questi anni infatti ha visto sempre più aziende concedere i propri prodotti software tramite la sottoscrizione di un abbonamento mensile o annuale, grazie al quale l’utente poteva accedere alle funzionalità dei programmi. Lo stesso vale per la Suite di Office. Sebbene in precedenza fosse disponibile all’acquisto definitivo, attualmente le ultime release prevedono la sottoscrizione di un abbonamento.

Office 2021, nuovamente disponibile come pacchetto acquistabile

In un post pubblicato dal team di Exchange, nel quale si annuncia appunto l’arrivo di questa nuova versione di Office prevista per la metà del 2021, viene citata una novità molto interessante. Sarà infatti possibile acquistare nuovamente il pacchetto di applicazioni in maniera definitiva, senza dover versare annualmente la quota prevista da Microsoft. Una decisione sicuramente apprezzata da molti utenti, specialmente quelli che usano queste applicazioni per intrattenimento o sporadicamente.

Infatti, la soluzione dell’abbonamento per i software è particolarmente allettante per i professionisti, che in questo modo hanno sempre a disposizione l’ultima versione aggiornata dei programmi.

Purtroppo ancora non sappiamo nulla per quanto riguarda il pacchetto 2021, ma sicuramente tra non molto Microsoft annuncerà altre novità in merito. Fateci sapere cosa ne pensate dell’abbonamento annuale dei software e quale modalità preferite per l’acquisto. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna novità in merito e rimanere aggiornati sulle principali notizie dal mondo.