Il servizio on demand DAZN è diventato famoso. Entrato di diritto nel mondo dello streaming conserva la sua semplicistica impronta con una trasparenza davvero ineguagliabile. Nessun vincolo contrattuale e nessun costo nascosto per una piattaforma che porta con sé diversi vantaggi con l’inizio delle nuove competizioni calcistiche nazionali, internazionali e di tutti gli altri eventi agonistici.

Sappiamo che la tariffa standard per avere un mese di DAZN è pari a 9,99 euro.Con tale cifra è possibile accedere ad una vasta categoria di contenuti digitali in diretta video.

Sezione Calcio

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1, EFL League Cup, Eredivisie, Champions League, Major League Soccer (MLS), J1 League, Chinese League, Copa Libertadores e Copa Sudamericana.

Altri Sport DAZN

rugby, boxe, MMA, WRC, US football, pallavolo, Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta di ciclismo, Australian Open, Roland Garros e US Open di tennis, Formula E, 24 Ore di Le Mans, campionato WTCR, basketball ed Olimpiadi.

Promozioni DAZN 2020-2021

Il prezzo DAZN sopra indicato fa riferimento alla possibilità di poter provare il servizio per 30 giorni. I clienti già soddisfatti scelgono però il piano annuale da 99,99 euro che introduce un risparmio netto di quasi 20 Euro rispetto al costo standard previsto per il pagamento mensile. C’è da dire che il sistema di abbonamento è del tutto automatico pertanto conviene tenere sotto osservazione la notifica di scadenza in quanto dopo i 365 giorni il credito necessario per il rinnovo verrà scalato subito dal metodo di pagamento scelto.

Per vecchi e nuovi clienti si sono aggiunti anche i nuovi canali Eurosport 1 HD e 2 HD con il meglio dell’alta definizione sportiva. Dal 19 settembre esiste anche la convergenza gratuita Sky-DAZN grazie alla quale i fedeli del brand pay-per-view inglese possono assistere a 7 match di serie A su 10 ed a 16 match su 20 in diretta per le partite della massima serie italiana.