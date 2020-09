C’è chi si accontenta del Digitale Terrestre con le reti RAI e Mediaset impegnate nel trasmettere in esclusiva qualche evento sportivo o qualche partita. E c’è chi, invece, non intende rinunciare ad un uso full immersive delle componenti agonistiche che si disputano anche su DAZN oltre che sulle ormai arcinote reti del network Sky. Tra le due realtà esiste oggi un connubio indissolubile che fino alla data di oggi, 27 settembre 2020, concede un nuovo canale gratuito con tutto lo Sport in diretta on-demand che si è sempre desiderato. Ecco quali sono le novità in scadenza.

DAZN è ora incluso con un nuovo canale in esclusiva per clienti Sky

La piattaforma DAZN Italia è attiva nel circuito delle competizioni agonistiche ormai da parecchio tempo. Tampona le mancanze di Sky nel contesto degli eventi che da questo momento si unificano per i clienti con abbonamento residenziale avente anzianità minima triennale via satellite con decoder HD ed accesso a sezione Sport e Calcio.

In detto caso il costo DAZN richiesto per la cifra di 9,99 Euro al mese diventa Gratis con la concessione degli avvenimenti sportivi del grande calcio di Serie B e della massima Serie con tre partite per ogni turno ed una selezione di eventi sportivi in diretta video che non riusciremo a reperire altrove. Il servizio offre la possibilità di vedere qualsiasi evento, compresi boxe, motociclismo, Formula Uno, tennis e molto altro ancora.

Anziché spendere 9,99 euro al mese come previsto si ottiene tutto in forma gratuita ed inclusa per la visione su un massimo di 6 dispositivi in contemporanea in casa e fuori casa grazie alle apposite app ufficiali ed al sito web che funziona sia da PC che da smartphone, tablet e Smart TV.

Il canale DAZN 1 è Gratis per tutti gli utenti che rispettano i precedenti requisiti e non pone limiti rispetto al normale utilizzo del network indirizzato ai clienti che pagano normalmente il ticket previsto. Buona visione!