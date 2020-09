Si terrà il prossimo 13 e 14 ottobre il tanto atteso Amazon Prime Day, iniziativa con la quale il colosso dell’e-commerce intende offrire agli iscritti al programma Prime due giorni di sconti esclusivi e promozioni su oltre un milione di prodotti.

A partire dalle ore 00.00 di martedì 13 ottobre e fino alle 23.59 di mercoledì 14 ottobre, chiunque sia in possesso di un abbonamento Amazon Prime potrà beneficiare di promozioni esclusive e offerte lampo su tantissimi prodotti di ogni genere: dagli smartphone ai TV, dalle lampadine smart agli speaker portatili, dagli accessori per le auto ai prodotti per la cura della casa e della persona, dagli strumenti per il giardinaggio a quelli per il barbecue. E chi più ne ha più ne metta. Il Prime Day sarà un’occasione d’oro per acquistare tanti prodotti a basso prezzo.

Amazon Prime Day sarà un’iniziativa rivolta esclusivamente agli abbonati Prime. Chi non si è ancora iscritto al servizio, può farlo adesso usufruendo della prova gratuita di 30 giorni per poi annullare la sottoscrizione a costo zero poco prima della scadenza.

