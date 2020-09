Fan di Peaky Blinders all’ascolto: siamo tutti in attesa di novità e notizie esclusive su una delle serie più seguite di sempre e finalmente qualcosa si sta muovendo. Grazie ad un utente di Reddit sono emerse nuove teorie e possibilità sulla sesta stagione. Il protagonista in questo caso sarebbe Rowan Atkinson, famosissimo interprete di Mr. Bean, che secondo le recenti rumors potrebbe interpretare un ruolo veramente unico all’interno della serie. Ma prima di svelarvi il ruolo occorre ripercorrere in qualche modo le ultime vicende della banda di criminali più famosa al mondo.

Nel vivo della seconda guerra mondiale con i Peaky Blinders

La cronologia storica della serie tv in questione è molto precisa e storicamente accurata. Abbiamo lasciato Tommy Shelby nel corso dell’ultima stagione indaffarato nella preparazione dell’attentato contro Oswald Mosley, che va in fumo proprio nei minuti conclusivi dell’ultimo episodio. Si tratta di un personaggio realmente esistito, che è stato anche capo del partito nazifascista inglese.

Di conseguenza storicamente ci troviamo negli anni immediatamente precedenti allo scoppio della seconda guerra mondiale. Ci si potrebbe aspettare che la sesta stagione sia ambientata a tutti gli effetti nel periodo dello scoppio della guerra, e Rowan Atkinson potrebbe interpretare e vestire i panni di Adolph Hitler. Una notizia, che se si confermasse come autentica, porterebbe l’hype per l’attesa della nuova stagione alle stelle.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere l’attore interprete di Mr. Bean in questa nuova veste nella nostra serie tv preferita? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguirci per non perdervi nessuna novità in merito.