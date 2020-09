La piattaforma di streaming video per eccellenza è sicuramente Netflix. Nel passato periodo di lockdown è stata davvero provvidenziale per molte persone che, rinchiuse in casa, non sapevano come passare il loro tempo. In questa situazione sgradevole causata dall’emergenza sanitaria, la piattaforma ha potuto ricavare un qualcosa di estremamente positivo: molte serie TV hanno raggiunto un numero di ascolti che non avevano mai registrato prima di quel periodo. Come molti sanno, le fiction sono assolutamente le più quotate, infatti ne abbiamo alcune che rientrano nella cerchia di quelle più visionate in assoluto. Tra queste abbiamo: Suburra, Elite e Peaky Blinders. Scopriamo quali sono le ultime novità in merito.

Netflix: le ultime novità dell piattaforma streaming

Iniziamo parlando di Suburra. Come molti sanno, la serie TV tornerà ufficialmente su Netflix il 30 ottobre 2020. Questa sarà l’ultima stagione della serie crime tutta italiana, che sembra aver chiuso definitivamente il suo ciclo narrativo.

Per quanto concerne Elite invece, la serie TV spagnola dovrebbe ritornare con una quarta e quinta stagione con tanti nuovi personaggi. Il coronavirus ha interrotto le riprese, ma sembra che ora le acque si siano calmate.

Infine, concludiamo con Peaky Blinders. La prossima sarà la sesta stagione per Peaky Blinders e, a quanto pare, sarà anche “la più eccezionale“. Questo è quanto dichiarato da Steven Knight, facendo riferimento soprattutto ad un impostazione molto più psicologica della serie, cosa che nelle altre stagioni era presente meno. La data di uscita, purtroppo, sembra ancora troppo lontana: stando a recenti indiscrezioni, la serie dovrebbe tornare nell’ottobre del 2021.