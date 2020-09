L’operatore virtuale LycaMobile ha lanciato nelle ultime ore una nuova versione dell’offerta precedentemente denominata Italy White, che allo stesso prezzo della scorsa versione prevede 100 GB di traffico internet invece di 15.

Fino ad ora, l’offerta Lycamobile Italy White prevedeva un bundle di traffico dati, inizialmente di 5 GB al mese e successivamente di 15 Giga ogni mese, con anche minuti ed SMS illimitati. Scopriamo insieme tutti gli altri dettagli.

LycaMobile lancia una versione rinnovata della Italy White

Nelle ultime ore l’operatore virtuale ha deciso di aumentare la quantità di Giga inclusa con Italy White. Secondo quando si può leggere nelle note presenti sul sito ufficiale dell’operatore riguardante l’offerta, già per le sottoscrizioni dallo scorso 14 settembre 2020 era previsto un nuovo bundle di Giga, 25 al mese. Dal più recente 20 settembre 2020 i Giga sono diventati 100 ma il prezzo non è cambiato.

Per fare un riassunto, l’offerta Italy White comprende ora minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico internet al prezzo di 12 euro al mese. L’offerta sarà attivabile, salvo proroghe, fino al prossimo 31 ottobre 2020. L’offerta in questione è sottoscrivibile da tutti i nuovi e già clienti dell’operatore, e in Roaming UE sono disponibili 6 Giga ogni mese.

Non sembra essere previsto un costo di attivazione, ma per i nuovi clienti resta da sostenere il costo della nuova SIM e di una ricarica contestuale all’attivazione, di importo variabile a discrezione del rivenditore. Superati Giga inclusi nell’offerta il cliente continuerà a navigare al prezzo di 18 centesimi di euro per singolo Megabyte consumato. Per tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.