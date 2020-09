L’inizio dell’autunno non coincide con la conclusione delle offerte estive di Vodafone. La compagnia britannica nel corso delle precedenti settimane ha investito molte risorse nella promozione di iniziative low costo con soglie di consumo molto ampie. La ricaricabile migliore prevista da Vodafone è senza ombra di dubbio la Special 70 Giga. L’offerta estiva è ancora disponibile per l’attivazione in numerosi store della compagnia.

Vodafone con la promozione da 70 Giga: ecco come attivarla

La Special 70 Giga ha l’obiettivo di superare per convenienza le promozioni messe in campo da TIM, WindTre e soprattutto da Iliad. Il gestore inglese garantisce a tutti i nuovi clienti un pacchetto con inclusi minuti senza limiti per le telefonate a cui si aggiungono 70 Giga per la connessione sotto rete 4G.

Il costo per rinnovare questa iniziativa ogni mese si attesta sui 9,99 euro. Oltre al prezzo standard per il rinnovo, gli utenti dovranno corrispondere una quota di attivazione una tantum dal valore di 10 euro. Nel costo di attivazione è previsto anche la dotazione ed il rilascio della SIM.

Così come altre ricaricabili low cost previste da Vodafone, anche la Special 70 Giga rappresenta una vera e propria offerta winback. I clienti che scelgono questa promozione pertanto dovranno necessariamente effettuare la portabilità del numero. La Special 70 Giga si attiva esclusivamente in uno store di Vodafone e non attraverso i canali online.

In queste ore, inoltre, arrivano segnalazioni di diverse versioni dell’offerta. In alcuni punti vendita il pacchetto per gli utenti prevede minuti illimitati e 100 Giga al costo di 9,99 euro ogni trenta giorni.