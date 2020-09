Vodafone è uno dei provider ad aver puntato importanti risorse nello sviluppo di una piattaforma streaming. Proprio come TIM, anche il gestore inglese negli scorsi mesi ha ampliato i suoi orizzonti muovendo dal campo della telefonia a quello dell’intrattenimento televisivo. Già molti abbonati hanno potuto riscontrare la convenienza delle offerte.

Vodafone: Amazon, DAZN e Sky in regalo con tutte le offerte streaming

Il team commerciale di Vodafone cerca di incentivare gli abbonati alla sottoscrizione di un’offerta streaming, anche proponendo alcuni piccoli extra. Ad esempio, da alcune ore tutti gli utenti che sceglieranno di attivare un pacchetto per la Vodafone TV potranno beneficiare di un anno gratis per la piattaforma streaming Amazon Prime Video con migliaia di titoli disponibili tra film e serie tv.

Vodafone è anche attiva nel campo sportivo. Proprio in questo settore, infatti, si sottolineano le principali e più vantaggiose offerte streaming. Di base, Vodafone ha un accordo con NOW TV, il servizio web di casa Sky. Gli utenti, quindi, potranno accedere a tutte le esclusive calcistiche e sportive di Sky – proprio via NOW TV – al costo scontato di 30 euro al mese.

Chi a questo pacchetto vorrà aggiungere anche i contenuti Intrattenimento sempre da NOW TV potrà pagare solo 40 euro al mese. Sia nell’una che nell’altra circostanza sono previsti 10 euro di sconto da parte di Vodafone.

In aggiunta, così come le offerte standard, anche con i ticket sportivi Vodafone garantisce un regalo a tutti gli abbonati. Gli utenti, infatti, potranno ricevere anche sei mesi gratis di DAZN per la visione integrale del campionato di Serie A.