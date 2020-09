La propria sicurezza online deve essere sempre tutelata. Ci sono servizi di rete che oggi giorno vengono utilizzati quotidianamente e su cui ognuno di noi è solito condividere una serie di informazioni e di dati particolarmente riservati. Tra questi servizi, spicca per importanza WhatsApp.

WhatsApp, attenzione costante sull’immagine profilo: gli utenti rischiano grosso

Quest’anno, anche a causa della pandemia, il tempo trascorso su WhatsApp per gli utenti è cresciuto, spesso anche in maniera esponenziale. La permanenza prolungata sulla piattaforma di messaggistica ha portato ad un innalzamento dei pericoli per la sicurezza delle stesse persone. Non soltanto le conversazioni, anche dall’immagine profilo spesso e volentieri derivano rischi da non tralasciare.

Alle autorità ed agli stessi sviluppatori della piattaforma di messaggistica sono state evidenziate due evenienze nelle scorse settimane. Da un lato, sempre più persone hanno denunciato furti d’identità relativi ai profili dati personali. Dall’altro lato, invece, sono aumentate anche le segnalazioni per la presenza dei profili fake sulla chat.

Queste due evenienze devono essere collegate ad un utilizzo certamente non accordo della foto profilo. Su WhatsApp si deve fare molta attenzione a riguardo. A differenza di altri social o chat, infatti, sulla piattaforma di messaggistica è ancora possibile vedere a schermo intero la foto altrui ed eventuali sconosciuto possono anche effettuare screenshot delle stesse immagini.

In alcuni casi, quindi, la tutela della propria sicurezza e della propria identità passa da decisioni drastiche. Per evitare eventuali interferenze di sconosciuti, è consigliabile eliminare definitivamente la propria foto profilo su WhatsApp o aprire la sua visione – tramite il menù Impostazioni – ai soli amici memorizzati in rubrica.