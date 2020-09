Sentire parlare di low-cost per quanto riguarda la nuova rete Internet a molti potrebbe suonare come un errore se prendiamo in considerazione le promo 4G, le quali non superano i 10 euro di prezzo mensile. Tuttavia, il costo maggiorato è giustificato dagli ampi vantaggi della rete 5G che, sul piano della velocità e dei contenuti offerti dai gestori, è sicuramente più efficiente.

Dopo i vari problemi LTE, molti potrebbero decidere di scegliere le offerte migliori per la nuova infrastrutture, che allo stato attuale limita l’azione alle proposte di due operatori mobili in particolare: TIM e Vodafone. Per quanto concerne WindTre, sembra che la fase di sperimentazione ha appena avuto il suo inizio. Allo stato attuale esistono solo queste due aziende, scopriamo di seguito quali sono le tariffe.

Offerte 5G: ecco quali offerte ci mettono a disposizione TIM e Vodafone

Fare una scelta non è molto semplice, anche perché l’offerta è novizia e prendere una decisione non è affatto semplice. Molti preferiscono attendere altre offerte, ma altri non vogliono aspettare ancora per provare la magia del 5G. Ecco le due nuove opzioni Advance e Black Edition di TIM e Vodafone.

TIM Advance

TIM Advance prevede una componente Standard ed una versione Unlimited cui sono presenti i diversi prospetti:

TIM Advance 5G : minuti e sms illimitati, 50 GB di Internet fino a 2 Gbps di velocità. Costo di attivazione di 9 euro una tantum. Il costo mensile dell’offerta è di 29,99 euro.

: minuti e sms illimitati, 50 GB di Internet fino a 2 Gbps di velocità. Costo di attivazione di 9 euro una tantum. TIM Advance 5G Unlimited: minuti, sms e giga illimitati, 250 minuti verso l’estero, TIMGAMES compreso per 3 mesi. Costo di attivazione gratis. Il costo mensile dell’offerta è di 39,99 euro.

Sembra esserci anche una tariffa per i giovani al di sotto dei 30 chiamata TIM Young Senza Limiti. Il prezzo mensile è di 14,99 euro al mese con inclusi SMS ed illimitati minuti con 60 Giga di dati 5G e servizio TIM Music Platinum per sei mesi. Il costo di attivazione è di 9 euro.

Vodafone Black Edition

Invece, per quanto riguarda le Black Edition di Vodafone, costano di più a fronte di:

minuti illimitati verso tutti in Italia ed UE

SMS per qualsiasi numero di telefono mobile

Giga Illimitati

Include anche 1000 minuti verso le aree extra UE, un pacchetto roaming Extra UE con 500 minuti e 5 GB. Il prezzo mensile è di 39,99 euro.