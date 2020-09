La rete 5G si trova ancora ad un primordiale stadio di diffusione con l’intervento di concessione che si limita alle offerte di alcuni operatori. Molte persone sono ancorate all’idea del network 4G che, nulla volendo togliere, mantiene un alto profilo sia per il rapporto qualità/prezzo che per la velocità. Ma molti cercano quel guizzo in più e quel pizzico di sicurezza che manca con l’attuale infrastruttura. Dopo le lacune riscontrate dai ragazzi di aLTEr Attack ed in luogo delle nuove offerte tanti si orientano verso la Gigabit Network che riporta diversi vantaggi. Scopriamo le novità.

4G in pericolo: molti passano al 5G con la promessa della sicurezza e delle promo illimitate

Operatori come TIM e Vodafone si sono portati avanti nello sblocco delle infrastrutture e nella concessione delle tariffe. Altri come WindTre stanno invece sperimentando in alcune città italiane. Mentre continua impassibile la folle corsa alla migliore promo 4G si scopre un grosso problema che riguarda la rete. Una falla di sicurezza consentirebbe agli hacker di intercedere nelle trasmissioni dati entrando in possesso di info sensibili come chat, chiamate e dati bancari. Tutto questo, sommato alla possibilità di ottenere Giga Illimitati, sta spingendo molti a riconsiderare le precedenti campagne promozionali e l’intero sistema.

Gli operatori telefonici si sono rifiutati categoricamente di intervenire a tutela dei clienti che per mezzo di un hotspot 4G fasullo possono mettersi involontariamente in pericolo. Pur riconoscendo il dilemma, quindi, i provider non sono intervenuti lasciando allo scoperto milioni di potenziali bersagli. Per molti la soluzione può passare per l’uso della rete 5G, ora confermata come la più sicura in assoluto sul piano della privacy.