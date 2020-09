Elite, Riverdale, Sex Education: Netflix lancia i nuovi episodi teen

La piattaforma Netflix non pecca mai di monotonia. Questa ogni settimana fornisce ai fan più scalpitanti delle grandi novità. Tra queste troviamo Tra le novità del momento vediamo per esempio “The Amazing Spider-Man 2” ideato per gli amanti della Marvel. Per proseguire con “Sto pensando di finirla qui”, “La babysitter Killer Queen”, “The Terminal”, “Le strade del male”, “Django Unchained” e “Enola Holmes”. Delle serie tv invece troviamo “Il Giovane Wallander”, “Away”, “My Octopus Teacher”, “Julie and The Phantoms “, ” La Duchessa”, “Baby” (terza stagione), “Jurassic World: Camp Cretaceous”, “Ratched”, “Jack Whitehall: Travels with my father ” e “Le regole del delitto perfetto”. Cosa ne sarà invece delle serie televisive come Elite, Riverdale, Sex Education?

Elite, Riverdale, Sex Education: le serie televisive del momento torneranno su Netflix

Partendo dalle più misteriose, parliamo subito di Elite. Questa ha riscosso un grandissimo successo, pertanto tornerà molto probabilmente sul piccolo schermo con una quarta e addirittura una quinta stagione. Le riprese erano state interrotte per via dell’emergenza Coronavirus ma per fortuna tutto sembra essere tornato alla normalità (più o meno). Nei nuovi episodi conosceremo ambientazioni ma soprattutto nuovi interessanti personaggi.

Anche le riprese cinematografiche di Riverdale si sono dovute fermare per un periodo piuttosto lungo. Nonostante ad oggi la situazione sia piuttosto stabile ed inattiva, non è noto quando questa potrà fare il suo trionfante ritorno sulla piattaforma americana.

Infine affrontiamo la serie più adatta ai ragazzi di ogni età (o quasi), Sex Education. Questa narra le vicende di un gruppo di adolescenti alle prime armi con il mondo “proibito”. Netflix ha ufficialmente annunciato il suo rinnovo, pertanto potremmo riuscire a vedere la terza stagione nel 2021, se siamo fortunati.