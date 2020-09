Play Store di Google offre agli utenti Android 8 app a pagamento gratis

Esistono tanti motivi al giorno d’oggi per avere uno smartphone con a bordo il sistema operativo Android. Uno di questi è certamente il Play Store, creazione di Google che ha comportato tantissime soddisfazioni per l’azienda durante questi anni. Se prima le persone erano indecise nell’acquistare uno smartphone con il robottino verde in bella mostra, adesso non ci sono più dubbi.

Le persone che risultavano scettiche in merito alla questione, ad oggi sono tra le più convinte vista anche la grande stabilità del sistema operativo. Android permette inoltre di avere una grande versatilità sotto tutti i punti di vista, con una grande mano fornita proprio dal Play Store. Quest’ultimo infatti consente di scaricare varie tipologie di contenuti, e quindi anche l’opportunità di ottenere nuovi pacchetti icone o magari temi che vadano a personalizzare la piattaforma ad immagine e somiglianza del cliente. Spesso poi ci sono delle grandi offerte, le quali vedono dei titoli finire praticamente gratis nelle mani degli utenti. Ovviamente stiamo parlando di quelli a pagamento, i quali anche oggi in via del tutto eccezionale sono disponibili in gran numero ma gratis.

Play Store, solo per oggi Android offre dei titoli a pagamento in maniera gratuita

L’elenco in basso mostra alcuni titoli presenti nel Play Store che solo per oggi per tutti gli utenti Android saranno gratuiti.