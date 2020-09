Ancora una volta Iliad vuole sorprendere tutto il suo pubblico ed anche l’intero settore della telefonia mobile in Italia. Il provider francese continua a dominare in campo commerciale, lanciando una nuova offerta che prevede ancora più Giga per internet.

Da qui ai prossimi giorni, i nuovi clienti potranno attivare Flash 100. L’iniziativa ha un costo di 9,99 euro e prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS illimitati e ben 100 Giga per la connessione internet.

Iliad, dopo Flash 100 ecco due offerte segrete sul sito ufficiale

La Flash 100 si aggiunge alla già famosa Giga 50. I clienti che vorranno attivare un piano con il provider francese potranno al tempo stesso beneficiare di due ricaricabili aggiuntive da attivare direttamente attraverso il sito ufficiale.

Tra queste promozioni, spicca la Giga 40. Il pacchetto di questa iniziativa prevede minuti senza limiti per effettuare chiamate, SMS da inviare a tutti i numeri mobili italiani e 40 Giga per navigare in internet. Alla soglia dei consumi web, si aggiungono inoltre anche 4 Giga da utilizzare per il roaming UE. Il prezzo mensile da pagare è di 6,99 euro ogni trenta giorni. Previsti inoltre 10 euro, da pagare una volta sola, come contributo di attivazione una tantum.

In alternativa a questa iniziativa, gli utenti di Iliad potranno attivare anche la promozione Iliad Voce. Questa tariffa ha un valore univoco di 4,99 euro ogni mese. A disposizione degli abbonati ci saranno minuti illimitati per effettuare telefonate su tutto il suolo nazionale. Anche in questa occasione, gli utenti dovranno aggiungere 10 euro per la dotazione della SIM e per la nuova linea.