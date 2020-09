Il mondo delle automobili è sempre pieno di contrasti, ma in questo momento quello che sta prendendo sempre più importanza è quello che riguarda il diesel e l’elettrico. Infatti, queste due tipologie di alimentazione sono decisamente contrapposte tra loro per diversi motivi, tra cui quelli riguardanti la natura del carburante e le opinioni che le persone continuano a farsi in merito. Molti difficilmente gli automobilisti hanno voglia di abbandonare il diesel, essendo che è un motore che negli anni si è costruito una sua forte reputazione.

Tuttavia, il motore elettrico sembra essere il futuro, vista anche la produzione davvero ampia che stanno imbastendo le diverse aziende. Senza ombra di dubbio avere un’auto elettrica comporta dei consumi minorati e un inquinamento molto basso, ma ci sono varie cose da considerare e valutare per acquistarne una. Ecco di seguito cinque motivi validi per continuare ad usare il motore a diesel, il quale sembra che non voglia proprio abbandonare il suo posto.

Diesel contro elettrico, ecco cinque motivi fondamentali per cui scegliere il gasolio potrebbe essere ancora giusto

Le automobili a diesel sono decisamente ancora sulla cresta dell’onda. A dimostrare questa tesi ci sarebbero cinque motivi fondamentali per cui sarebbe meglio sceglierle anche in confronto all’elettrico. La prima motivazione probabilmente è anche la più importante, ossia il prezzo di listino di un’auto a gasolio, il quale è molto più basso in confronto a quello di un’auto elettrica. I costi di manutenzione è il secondo motivo, i quali per quanto riguarda le auto elettriche possono essere davvero molto alti.

Da tenere in considerazione è la difficoltà nel fare rifornimento, tenendo in considerazione che le colonnine elettriche non sono ancora ben distribuite su tutto il territorio. Inoltre, rifornire un’auto elettrica talvolta può essere anche più costoso. L’ultimo motivo è legato all‘inquinamento visto che smaltire un’auto elettrica alla fine del suo ciclo vitale è molto difficoltoso.