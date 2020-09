Il colosso sud coreano Samsung ha recentemente annunciato una nuova generazione di Galaxy Z Flip 5G. Quest’ultimo è stato lanciato nelle due diverse colorazioni classiche, Mystic Gray e Mystic Bronze.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate nelle scorse ore, potrebbe sbarcare anche in Europa una variante più “elegante”. Stiamo parlando di quella bianca. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Samsung Galaxy Z Flip 5G potrebbe arrivare anche in Europa nella versione bianca

Secondo quanto appena riferito dal leaker Sudhanshu1414, Samsung Galaxy Z Flip 5G potrebbe arrivare in una nuova colorazione denominata Mystic White: le immagini trapelate mostrano un look tutto in bianco per il pieghevole 5G di Samsung, eccetto per il modulo fotografico. Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche non dovrebbe esserci alcuna differenza rispetto a quelli lanciati lo scorso luglio.

Sempre secondo quanto trapelato, il nuovo Galaxy Z Flip 5G in colorazione Mystic White dovrebbe arrivare a breve in Europa. Staremo a vedere se tra i mercati europei selezionati da Samsung ci sarà anche quello italiano. Vi ricordo che il dispositivo monta un display Dynamic AMOLED da 6.7 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 855+ con Adreno 640, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna.

Il dispositivo ha il supporto dual SIM e supporta le reti mobili sino a quelle LTE , mentre la Wi-Fi è di tipo a/b/g/n/ac e il Bluetooth è 5.0. Non manca il GPS e neanche il chip NFC. Manca invece la radio FM e la porta ad infrarossi. All’interno del dispositivo troviamo una batteria da 3300 mAh non removibile. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire se il colosso confermerà l’arrivo di questa nuova colorazione in Europa.