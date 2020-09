Nella giornata di ieri si sono susseguiti comunicati, annunci, novità, preordini. Una quantità straordinaria di informazioni che ci mette di fronte le specifiche complete sulle console di nuova generazione di Microsoft e Sony. Le due nuove versioni di PS5 saranno infatti disponibili per l’acquisto ad un prezzo di 499€ per la versione Standard e di 399€ per la versione Digital. Tuttavia, molte incertezze erano emerse da recenti leak e informazioni relative alla retrocompatibilità dei giochi sulla console next-gen. Finalmente Jim Ryan risponde ai gamer, con importanti rassicurazioni in merito.

Ecco i giochi retrocompatibili con PS5

Nella giornata di ieri, 16 settembre, durante un intervista al “Washington Post”, il Presidente e SEO di Sony Jim Ryan ha dichiarato che “il 99% della libreria PS4 sarà retrocompatibile con PS5”. Una dichiarazione che ci dice ben poco, ma almeno rassicura i possessori di PS4 che intendono fare il grande salto, sull’eventualità di tenersi la propria libreria di giochi.

Secondo la lista presente sul sito ufficiale nella PS Plus Collection, questi saranno i giochi retrocompatibili sicuramente con PS5:

Batman Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Days Gone

Detroit Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV

God of War

inFAMOUS Second Son

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Persona 5

Ratchet & Clank

Resident Evil 7 Biohazard

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Uncharted 4 Fine di un Ladro

Until Dawn

Ora non resta che attendere il Day 1 per poter avere tra le mani il nuovo gioiellino di Sony. E voi, farete il preordine o attenderete le prime recensioni prima di acquistare la nuova PS5? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguirci per non perdervi tutte le ultime novità.