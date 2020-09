Continua a colpire sempre più utenti il fenomeno delle email truffa; le frodi su internet sono una piaga che pare diffondersi a macchia d’olio. Tendenzialmente si tratta di fenomeni di phishing che mirano a sottrarre i dati personali dello sfortunato obiettivo.

Con phishing si intende la pratica di inviare email fraudolente, spesso mascherate da comunicazioni ufficiali da parte di istituti di credito o aziende con l’obiettivo di sottrarre prima i dati personali e poi di svuotare il conto corrente della vittima. Tuttavia la pratica si sta diffondendo anche attraverso altri mezzi come gli SMS e persino le chiamate, in questi casi la pratica prende il nome di smishing o di vishing.

Email truffa: fatte attenzione anche a gli amici

Ultimamente però, insieme ai classici fenomeni di phishing si sta diffondendo anche un altro genere di truffa via email. In questo caso il mittente non sarà più una compagnia con una comunicazione, bensì un amico in cerca di aiuto. Per compiere questa operazione in un primo momento viene colpito un obiettivo a cui viene sottratta la password della propria casella di posta elettronica.

Il passo successivo è quello di inviare la stessa email a tutti i contatti con una specifica richiesta. Ecco il testo della mail: “Buongiorno, Come stai? Contattami per email discretamente perché sono irraggiungibile sul mio telefono in attesa di dirti. Posso contare sulla tua discrezione“. L’aiuto ovviamente consiste in una somma di denaro da versare in nome dell’amicizia. La truffa fortunatamente è facilmente riconoscibile e basterà ignorare le email per evitare di correre rischi.