L’operatore WindTre ha recentemente prorogato le proprie offerte mobile dedicate ad alcuni già clienti in target, con alcune novità che riguardano l’offerta denominata Giga X Te, in vigore dallo scorso 14 settembre 2020.

La prima novità riguarda gli Add on Giga x Te che prevederanno nuove combinazioni di Giga e prezzi diversi. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla novità.

WindTre lancia delle nuove combinazioni per l’offerta Giga X Te

L’operatore renderà disponibili fino al 25 Settembre 2020, salvo proroghe, diverse combinazioni a partire da 10 Giga e fino a 200 Giga al mese, a prezzi variabili. Si parte infatti da 4.99 euro al mese fino a 14.99 euro al mese. Per i clienti ancora presenti nei sistemi dell’ex brand 3 Italia sono previste altre combinazioni, sempre fino al 25 Settembre 2020, che partono da 8 Giga a 200 Giga al mese. In questo caso, i prezzi vanno invece dai 3.99 euro al mese ai 14.99 euro al mese.

Il bonus dati, come sempre, si aggiunge all’eventuale offerta già attiva e viene consumato dopo la stessa, dunque non ha priorità di utilizzo. Gli Add On Giga X Te si attivano su credito residuo, mentre per i clienti ancora presenti nei sistemi ex brand 3 Italia vengono attivati sullo stesso metodo di pagamento scelto per l’offerta principale attiva sulla SIM.

Tutti gli altri Add On Flash, vale a dire le offerte Giga X Te Flash e 100 Giga Max Flash continuano invece fino al 21 Settembre 2020, mentre Minuti X Te che offre minuti illimitati a 5 euro al mese è prorogata al 3 Novembre 2020. Vi ricordo che fino al prossimo 3 novembre 2020 continuano le offerte della gamma MIA, MIA Call Your Country e MIA su offerta Magnum.