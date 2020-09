Per cercare di favorire la migrazione dall’ex brand 3 Italia, la nuova WindTre ha recentemente attivato una campagna promozionale ad personam, indirizzata proprio verso questa tipologia di utenti.

Il suo nome è Mia Plus, è sostanzialmente composta da un carnet di offerte appositamente cucite sul consumatore in esame, il quale dovrà richiedere l’attivazione, dopo aver ricevuto il messaggio o la notifica sullo smartphone, in negozio, con portabilità del numero originario. Parliamo a tutti gli effetti una migrazione soft, ovvero l’utente non dovrà cambiare SIM ricaricabile, ma verrà in un certo senso trasferito nel database WindTre, abbandonando il corrispettivo database di 3 Italia.

WindTre: le offerte della gamma Mia Plus

Come specificato in precedenza, non esiste un’offerta univoca che individua pienamente la campagna promozionale, le possiamo infatti considerare come un insieme di promozioni differenti tra loro, proprio cucite addosso al consumatore finale.

Il prezzo partirà da 7,99 euro al mese, fino ad un massimo di 19,99 euro a rinnovo, ricordando però che è sempre previsto il pagamento tramite carta di credito o conto corrente, non è possibile soddisfare la richiesta tramite credito residuo della SIM ricaricabile. I bundle proposti possono essere molto differenti tra loro, si parte dai 20 giga con minuti illimitati e 500 SMS, fino addirittura arrivare a giga illimitati in tutta Europa.

L’attivazione della promozione proposta da WindTre sarà possibile richiederla in tutti i punti vendita fino al 30 settembre 2020; nell’eventualità in cui foste interessati, ricordiamo comunque che è possibile abbinarla con l’acquisto di uno smartphone a rate, sempre con prezzi agevolati su base mensile.