L’operatore semivirtuale di Tim, Kena Mobile, sta attualmente tentando alcuni ex clienti, che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale, con l’offerta Kena 5.99 a meno di 6 euro al mese.

Non è la prima volta che l’operatore avvia campagne SMS winback dedicate ad alcuni ex clienti in target e anche in questo caso viene proposta un’offerta winback che prevede le stesse caratteristiche della variante “classica”, solamente per determinati operatori. Ricordiamoci insieme cosa propone l’offerta.

Kena Mobile tenta gli ex clienti con la Kena 5.99

L’offerta denominata Kena 5.99 comprende ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico dati a 5.99 euro al mese, con primo mese gratuito anche in questa variante winback. L’offerta è sottoscrivibile per chi ha ricevuto via SMS il codice per tornare in Kena, portando il suo numero.

Ecco un SMS di esempio che sta inviando l’operatore: “Torna in Kena! Per te primo mese gratis, 70 GB (3GB EU), MIN e SMS illimitati a 5.99E/mese. Attiva su kenamobile.it/offerta-pin Codice fino a 14/9“. Il cliente che volesse attivare l’offerta potrà quindi decidere di recarsi alla pagina indicata e utilizzare il PIN personalizzato ricevuto. Non è escluso che altri clienti possano ricevere SMS che indichino date diverse.

Alcuni clienti però, hanno riscontrato “Accesso Negato” quando hanno inserito il codice promozionale, con una pagina che informa della possibilità che lo stesso sia scaduto o non corretto. I clienti che dovessero ritrovarsi in questa situazione potrebbero comunque attivare l’offerta di Kena Mobile in variante operator attack anche dal sito ufficiale se provengono da Iliad, PosteMobile, Lycamobile, Spusu, Tiscali, 1Mobile, Noitel, Optima, Plintron, Rabona, Daily Telecom, Enegan Mobile, Green, Intermatica, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Welcome Italia, Withu Mobile.