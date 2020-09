Kena Mobile, operatore semivirtuale e secondo brand di TIM, ha deciso di cambiare nuovamente il costo del servizio Giga Amico. Questa promozione consente ai già clienti di trasferire ad altri numeri Kena un certo bundle di Giga, validi per un breve periodo di tempo.

Il servizio Giga Amico, durante il mese di agosto ha permesso di trasferire ad un altro numero Kena, 10 GB al costo di 1 euro, a differenza della versione iniziale con 2 GB, validi per 30 giorni invece che dei classici 7. Scopriamo insieme ulteriori dettagli.

Kena Mobile abbassa il costo del servizio denominato Giga Amico

Con la chiusura delle promo estive del mese di Agosto 2020, Kena Mobile aveva poi deciso di non far tornare Giga Amico alla sua versione standard ma di modificarne il costo e il bundle di traffico dati trasferibile. Infatti, dal 1° Settembre 2020 Giga Amico di Kena Mobile consentiva di trasferire 5 Giga di traffico dati al nuovo costo di 5 euro, nuovamente validi per 7 giorni. Nella serata dello scorso 9 settembre 2020, l’operatore ha cambiato nuovamente idea.

Kena Mobile ha pubblicizzato sui propri profili social ufficiali che il servizio Giga Amico sarebbe tornato a costare 1 euro, con nuove condizioni. Adesso il servizio Giga Amico consente infatti di trasferire ad un altro numero Kena sempre 5 GB di traffico internet mobile ma nuovamente al costo di 1 euro, lo stesso previsto in origine. Nonostante il nuovo cambiamento di prezzo, la numerazione che riceve i 5 Giga in regalo avrà sempre 7 giorni di tempo per utilizzarli.

Il servizio Giga Amico può essere attivato nell’Area Clienti MyKena da Web o nel Menu Servizi dell’app, solo dai clienti Kena Mobile con offerta attiva con almeno 6 Giga di traffico dati e 1.01 euro di credito residuo. Si possono trasferire Giga verso lo stesso numero Kena solamente una volta ogni 7 giorni. Per scoprire tutte le offerte dell’operatore attualmente attivabili, visitate il suo sito ufficiale.