Play Store impazzisce: gli utenti Android hanno gratis 5 app a pagamento

Quando il Play Store Android ha deciso di incrementare l’arrivo di nuovi contenuti disponibili per il pubblico, chiunque si è dimostrato felicissimo. Avere a che fare con una piattaforma che infatti non lesina in termini di contenuti, risulta sempre un gran piacere. Tutti gli utenti Android sono dunque di poter contare su uno spazio dedicato ai contenuti davvero smisurato, il quale ogni mese aggiunge un nuovo titolo ex novo.

Sono infatti tante le applicazioni così come sono tanti i giochi disponibili, i quali spesso risultano anche in offerta. La versatilità è anche questo, ovvero il modo di adattarsi alle esigenze del pubblico. Android è un sistema operativo che predilige questo tipo di operazioni, le quali si riflettono poi anche sullo stesso Play Store. Oggi ad esempio ci sono tante offerte che riguardano titoli di app e giochi, i quali solo per una giornata saranno gratuiti. Ovviamente bisogna fare presto per non lasciarseli scappare.

Android, solo per oggi potete avere a che fare con diversi titoli a pagamento completamente gratis

Nella lista sottostante potete trovare alcuni titoli del Play Store che solo per questa giornata saranno gratuiti. Questi ordinariamente sono a pagamento, per cui approfittate proprio adesso dai link diretti. Ecco l’elenco: