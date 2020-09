Nel Play Store di Google le minacce sono sempre dietro l’angolo. Spesso alcune vecchie conoscenze fanno ritorno nel campo dei malware più temuti di sempre. Uno di questi è senza dubbio il famoso Joker, il virus in grado di causare ingenti danni a parecchi utenti. Dopo un’incursione che ha causato seri rischi per la sicurezza a milioni di persone altre 6 app sospette sono state scoperte essere portatrici sani del codice malevolo in grado di sequestrare SMS ed immettere gli utenti nel circolo vizioso degli abbonamenti nascosti. Il suo potenziale è incredibile ed emerso dopo le indagini di Pradeo che per prima ha lanciato l’allarme.

Joker fa ritorno nel Play Store: attenti a queste app

Scoperta la pericolosità dell’elemento è tempo di sbarazzarsene prevedendo un’azione mirata che passa per la rimozione incondizionata delle app Android infette. La lista è stata comunicata a Google dalla società di sicurezza. Da Mountain View arriva l’esortazione alla cancellazione e ad un ciclo di pulizia del virus tramite opportuno software di controllo. L’invito è quello di non reperire altrove queste app che, come già detto, attivano servizi premium difficili da eliminare. Ecco la lista:

Safety AppLock

Convenient Scanner 2

Push Message-Texting&SMS

Emoji Wallpaper

Separate Doc Scanner

Fingertip GameBox

Serve controllare anche la sezione abbonamenti Play Store in quanto vi si potrebbe trovare qualche sottoscrizione involontaria. Rescindete dalla richiesta di rinnovo e tornerà tutto al suo posto. Seguiteci per ulteriori informazioni e per scoprire le promozioni speciali che lo store riserva ogni giorno a tutti i suoi utenti.