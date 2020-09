Il volantino Trony riesce a mettere alle strette Euronics e Unieuro con tantissimi prezzi bassi appositamente pensati per cercare di incrementare il numero di utenti pronti a completare gli acquisti direttamente in tutti i punti vendita sul territorio nazionale.

Coloro che vogliono approfittare degli sconti inclusi all’interno della campagna promozionale di Trony dovranno necessariamente recarsi personalmente in negozio, poiché la suddetta risulta essere attiva solo nei punti vendita fisici, non sul sito ufficiale o altrove in Italia. Allo stesso modo va ricordata anche una limitazione importante, l’accesso è riservato solamente nelle regioni Toscana, Trentino e Piemonte, con l’aggiunta della cittadina di Affi.

Volantino Trony: le offerte sono alla portata di tutti

I prezzi applicati al volantino Trony non appaiono essere i migliori in assoluto, proprio perché non vogliono puntare direttamente alla fascia alta del mercato della telefonia mobile, accontentandosi dei terminali il cui prezzo finale non supera i 450 euro.

I due modelli che vi possiamo consigliare sono Huawei P30 Lite New Edition e Oppo Find X2 Lite, il primo è la versione remastered di un best buy del 2019, dotato di servizi Google e di buone prestazioni complessive. Il secondo, invece, rappresenta un dispositivo completamente nuovo, in vendita da pochi mesi, rappresenta la versione low cost della nuova serie Oppo Find X2.

La campagna promozionale di Trony naturalmente non si ferma qui, se volete conoscerla da vicino potete avvicinarvi subito alle pagine inserite nell’articolo.